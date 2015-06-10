Сенатори США вкотре закликають Обаму збільшити допомогу Україні

Дурбін повідомив, що під час зустрічі з групою сенаторів Яценюк дав знати, що Україні потрібна військова допомога, в тому числі і зброя, а також економічна підтримка, передає "Радіо Свобода".

«Сполучені Штати мають зробити більше, щоб допомогти Україні захистити свої кордони. Сполучені Штати повинні швидко надати цю підтримку», – йдеться в заяві сенатора Дурбіна.

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Конгрес США надав Білому дому всі повноваження для санкціонування поставок Києву оборонної зброї. Однак в адміністрації Обами досі не ухвалили рішення, посилаючись на продовження дебатів про доцільність такого кроку.

Варто зазначити, що Вашингтон уже надав ЗСУ допомогу на суму 200 мільйонів доларів.