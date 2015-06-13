США не братимуть участь у "російському Давосі" через агресію Путіна проти України

Влада США не має наміру брати участь у Петербурзькому міжнародному економічному форумі (ПМЕФ) цього року.

Про це на запит ТАСС повідомив високопоставлений представник адміністрації США.

"Уряд США не буде представлено ні на якому рівні", - сказав він, пославшись в якості причини на підхід Росії до українського кризи.

На думку офіційного Вашингтона, з часу торішнього ПМЕФ цей підхід став "ще агресивнішим".

Відповідно, за словами представника адміністрації, і бізнесу в США, як і раніше, дається сигнал про те, що "повернення до нормального ведення справ" з Росією загрожує "явними економічними та репутаційними ризиками".

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Приводом для запиту стала публікація в британській Financial Times про те, що колишня фактична заборона влади США на участь американських фірм у ПМЕФ тепер ослаблена.

Минулого року влада США рекомендувала топ-менеджерам найбільших світових компаній не відвідувати Петербурзький економічний форум.

Відмовилися від участі в ПМЕФ-2014 керівники 30 міжнародних компаній, з них 20 - через геополітичну ситуацію (при цьому 15 - представники США).