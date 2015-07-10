На Балі сотні туристів не можуть залишити острів через виверження вулкана

Про це повідомляє ТСН.иа з посиланням на Agence France-Press.

Виверження вулкану на Балі та попіл, який заповнює повітря, змусив відмінити близько 100 рейсів та закрити аеропорти на туристичному острові Балі, заблокувавши на острові тисячі туристів.

Крім того, влада Індонезії була вимушена закрити ще 4 аеропорти в Індонезії: міжнародний аеропорт та ще один закрили на острові Ломбок та два - на Південній Яві, після того, як вулкан Раунг почав викидати хмару попелу та сажі.

Індонезійська влада пояснює такі превентивні дії заходами безпеки і наразі невідомо, коли відкриють аеропорти.

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Наразі натовпи туристів перебувають у залах очікування у аеропорті Балі в очікуванні на нову інформацію щодо рейсів