У Японії евакуюють острів, на якому відбувається потужне виверження вулкану (фото, відео)
Розпочата евакуація жителів острова Кутіноерабудзіма на півдні Японії, де вранці в п'ятницю почалося виверження вулкана Сіндаке.
Телекомпанія NHK веде пряму трансляцію з вертольота над портом острова. Як очікується, протягом півгодини пором відчалить від острова і попрямує у бік найближчого великого острова Якусіма, де для людей вже підготовлено тимчасове житло, повідомляють РИА Новости.
Населення острова Кутіноерабудзіма становить 137 осіб. Один з них отримав опіки обличчя, він госпіталізований в лікарню острова Якусіма, загрози для життя немає.
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В 9:59 камери метеоуправління зафіксували викид чорного диму і попелу з жерла вулкана Сіндаке в центрі острова. Головне метеоуправління присвоїло виверженню максимально високий п'ятий рівень небезпеки.
В останні місяці в Японії помітно активізувалася вулканічна діяльність. Активізація вулканічної діяльності знову змусила вчених заговорити про ймовірність виверження вулкану Фудзі — найбільшого в країні діючого вулкана, його виверження може загрожувати не тільки найближчим до гори префектурам Сідзуока і Яманасі, але і японській столиці.