Словаччина збільшила кількість патрулів після подій в Мукачевому

"Оскільки Мукачеве знаходиться лише в кількох десятках кілометрів від словацького кордону, поліція Словаччини одразу після інциденту, в той самий день, вжила необхідних заходів безпеки. Вони включають, зокрема, збільшення кількості патрулів, більше спорядження для поліції та прикордонників, а також інші заходи, спрямовані на забезпечення безпеки громадян Словаччини та захист словацько-українського кордону", - йдеться у відповіді речника міністерства закордонних справ Словаччини Петера Стано на запит української редакціїї "Німецької хвилі".

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Окрім того, поліція Словаччини слідкує за ситуацією біля ділянки кордону, де стався інцидент, та залучена до постійного обміну інформацією з українською стороною. Як зазначає Стано, у випадку необхідності, поліція та прикордонники Словаччини вживатимуть подальших заходів.

Водночас речник словацького МЗС додає, що інцидент у Мукачевому не має вплинути на питання візового режиму з Україною. За словами Стано, це окремий процес, у якому ЄС заявив про плани щодо введення безвізового режиму, коли Україна відповідатиме необхідним технічним та законодавчим критеріям.

Як повідомляв УНІАН, у місті Мукачеве Закарпатської області у суботу, 11 липня, відбулась перестрілка, внаслідок якої були поранені та загиблі. Сторонами конфлікту виступили бійці "Правого сектора" та представники оточення народного депутата Михайла Ланьо з депутатської групи "Воля народу". Пізніше у протистояння втрутились силові органи.