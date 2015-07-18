Лідер Ірану припустив можливу відмову країни від "ядерної угоди" (фото)

Про це повідомляє Reuters з посиланням на іранську агенцію ISNA.

Хаменеі не виступив чітко проти даної угоди, але закликав "вивчити, чи всі інтереси Ірану дотримано", а також попередив, що не дозволить порушувати революційні принципи країни чи шкодити її оборонним можливостям, передає Європейська правда.

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Відзначається, що він кількаразово повторював фразу "чи буде цей документ схвалений, чи ні".

"Чи буде він схвалений, чи ні, ми не припинимо підтримувати наших друзів в регіоні та людей в Палестині, Ємені, Іраку, Сірії, Бахрейні і Лівані. Навіть після цієї угоди наша політика щодо пихатих США не зміниться", - заявив, зокрема, він.

За даними агенції, виступ іранського лідера відбувся в мечеті і переривався закликами "смерть Америці" та "смерть Ізраїлю".

Як відомо, у вівторок 14 липня шість країн посередників (США, Німеччина, Велика Британія, Франція, Китай і Росія) досягли угоди з Іраном щодо обмеження ядерної програми країни в обмін на пом'якшення санкцій.

Згідно з угодою, іранські ядерні об'єкти будуть продовжувати свою діяльність, але буде встановлений чіткий механізм контролю за їх діяльністю. Крім того, вже збагачений уран буде збіднений, а реактори змінять так, щоби вони не могли виробляти плутоній.

У відповідь з Ірану мають зняти санкції. В цьому разі його нафта та газ будуть постачатися до країн ЄС, що суттєво змінить картину ринку та призведе до зниження цін на енергоносії.