Три людини поранено в результаті вибуху в готелі в Туреччині
13:30, 24 липня 2015Світ
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Про причини вибуху наразі офіційно не повідомляли.
На місці вибуху працює поліція / AA photo
У п'ятницю, 24 липня, трое людей було поранено внаслідок вибуху на шостому поверсі готелю в провінції Елязиг на сході Туреччини.
Про це повідомляє турецьке видання Hurriyet Daily News.
Наразі причини вибуху офіційно не названі, відомо про трьох поранених, яких відразу ж госпіталізували.
Вжиті заходи безпеки на випадок, якщо вибух був спричинений витоком газу.
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Поліція повідомляє про виявлення ємностей з легкозаймистою рідиною в кімнаті, де стався вибух.
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