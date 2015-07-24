Три людини поранено в результаті вибуху в готелі в Туреччині

У п'ятницю, 24 липня, трое людей було поранено внаслідок вибуху на шостому поверсі готелю в провінції Елязиг на сході Туреччини.

Про це повідомляє турецьке видання Hurriyet Daily News.

Наразі причини вибуху офіційно не названі, відомо про трьох поранених, яких відразу ж госпіталізували.

Вжиті заходи безпеки на випадок, якщо вибух був спричинений витоком газу.

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Поліція повідомляє про виявлення ємностей з легкозаймистою рідиною в кімнаті, де стався вибух.