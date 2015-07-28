В ООН сподіваються на високий рівень участі країн у 70-ій Генасамблеї

Про це повідомляє РИА «Новости» з посиланням на офіційного представника генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика.

На цьому тижні департамент громадської інформації ООН опублікував попередній список виступаючих на загальнополітичних дебатах 70-ї сесії Генасамблеї. Згідно з документом, близько 90 країн будуть представлені на рівні глав держав, серед них - США, Китай, Бразилія, Україна, Ємен, Іран, Лівія, Палестина, Ізраїль, Нідерланди, Франція, Казахстан, Афганістан, Єгипет, Білорусь, Латвія, Сербія і Росія.

Як пояснив Дюжаррик, список складався на підставі інформації, наданої постійними представництвами країн при ООН. "Якщо постійна місія говорить нам, що вони зарезервували місце для глави держави, то ми це враховуємо", - повідомив він.

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"Ми сподіваємося на максимально високий рівень представництва в цій Генеральній Асамблеї", - сказав Дюжаррик у вівторок. За його словами, в ювілейну сесію очікується прийняття важливого документа стосовно мети сталого розвитку тисячоліття та підготовка до конференції зі зміни клімату. Він також наголосив, що відбудеться візит Папи Римського.

Сесія високого рівня Генасамблеї (глави держав і урядів і глави МЗС) триватиме з 28 вересня по 3 жовтня, її відкриє Бразилія. Другими виступлять США, далі Польща, Китай, Йорданія.