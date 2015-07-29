Виявлений біля берегів Швеції підводний човен затонув у 1916 році - ЗМІ

Про це повідомляє Росбалт з посиланням на американський портал Militaryhonor, присвячений військовій історії.

Як зазначається, підводний човен "Сом" завдовжки 19,8 метрів був побудований у 1901 році в США і проданий військово-морського флоту Російської імперії в 1904, де його приписали до Петрограду. Після реконструкції човен направили по залізниці до Владивостоку, де він повинен був взяти участь у боях проти Японії, однак у підсумку "Сом" взяв участь лише в одній битві – 28 квітня 1905 року.

Після початку Першої світової війни човен перемістили на Чорне море. Так, як пише YLE, він числився на військово-морській базі Севастополя.

У 1915 році "Сом" знову перевезли на поїзді до Петрограду, а потім звідти – до столиці Аландських островів Мааріанхаміну. Це місто і стало останнім портом приписки.

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10 травня 1916 року о четвертій ранку "Сом" патрулював територію Аландського моря, коли раптово врізався в шведський пароплав "Інгерманланд". На борту субмарини знаходилося двоє офіцерів і 16 членів екіпажу, усі вони загинули.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Швеції виявили затонулий підводний човен у водах східного узбережжя.