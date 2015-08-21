У США пасажир зняв на відео момент влучення блискавки в літак

Про це повідомляє Новий Час.

Пасажир іншого літака, очікуючи зльоту, зняв цей момент на відео. Інцидент стався під час вирулювання авіалайнера до злітної смуги.

Під час події ніхто не постраждав, оскільки літак захищений спеціальним покриттям, яке блокує поля статичної електрики.

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Раніше УНІАН повідомляв, що блискавка потрапила в корпус літака Boeing 757, прямував в Денвер, невдовзі після вильоту з аеропорту Кефлавік в Рейк'явіку, і пробила дірку в носі пасажирського авіалайнера.