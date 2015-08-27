В Австрії тіла 50 мігрантів виявлено у вантажівці

Як повідомляє Reuters з посиланням на австрійську газету Krone, автомобіль був припаркований на узбіччі шосе, що сполучає міста Парндорф і Нойзідль-ам-Зе (федеральна земля Бургенланд), передає Lenta.ru. Видання зазначає, що причиною смерті мігрантів, найімовірніше, стала нестача кисню, також наголошується, що деякі тіла вже почали розкладатися.

Читайте такожВлада Німеччини запропонували створити в ЄС центри реєстрації мігрантів

Міністр внутрішніх справ країни Йоханна Мікл-Ляйтнер підтвердила інформацію про подію, проте заявила, що не має в своєму розпорядженні точних даних про кількість загиблих. В ході прес-конференції в Айзенштадті вона зазначила, що це чорний день для Австрії.

Мігранти з країн Африки і Близького Сходу, потік яких в Європу посилився в останні місяці, намагаються перетнути кордон з Австрією у вантажівках. Допомогу їм надають контрабандисти. Йоханна Мікл-Ляйтнер підкреслила, що "ті, хто як і раніше вважає, що ці контрабандисти добрі люди, сильно помиляються". У зв'язку з цим вона зазначила, що цей інцидент ще раз показав необхідність вжити заходів щодо захисту мігрантів та у боротьбі з контрабандою людей.

Krone зазначає, що тільки вранці 27 серпня на територію Австрії прибули 3 вантажівки (звідки саме не уточнюється). В одній з них знаходилися 34 мігранти, у тому числі близько десяти малолітніх дітей. До того моменту, коли автомобіль прибув до місця призначення, всі вони також ледь не задихнулися.

Крім цього, як повідомляє Бі-бі-сі, міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц заявив, що ключові положення політики Євросоюзу з прийому мігрантів не працюють. Сьогодні в Австрії відкривається саміт, присвячений координації заходів по прийому великої кількості мігрантів, що прибувають до країн ЄС через держави східної Європи.