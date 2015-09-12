Хакери, пов'язані з ІД, зламали пошту британських міністрів - ЗМІ

Хакери, пов'язані з терористичним угрупуванням "Ісламська держава" (ІД), зламали пошту кількох членів кабінету міністрів Девіда Камерона, повідомляє газета Daily Telegraph з посиланням на дані Центру урядового зв'язку Великобританії (GCHQ).

За даними видання, GCHQ в ході розслідування виявив, що хакери, ймовірно пов'язані з ісламістами, намагалися отримати дані міністра внутрішніх справ країни Терези Мей. Крім того, екстремісти могли дізнатися про те, які події планують відвідати урядовці і члени королівської родини, передає РИА Новости.

Видання підкреслює, що поки незрозуміло, якою саме інформацією зловмисники встигли заволодіти, але загрози для національної безпеки немає. Після того, що сталося, чиновникам рекомендували посилити заходи комп'ютерної безпеки, зокрема, поміняти паролі.

Коли саме проводилася кібератака, а також хто стоїть за злочином, видання не повідомляє. Однак, за даними газети, один із виконавців комп'ютерної атаки Рейяд Хан (Reyaad Khan) був знищений в під час авіаудару британських ВПС Сирії.

Раніше повідомлялося, що хакер з Бірмінгема Джунаїд Хуссейн був знищений в результаті повітряної операції американських ВПС Сирії в кінці серпня. Повідомлялося, що 20-річний Хуссейн був лідером хакерського угруповання CyberCaliphate, що відносить себе до екстремістського угруповання "Ісламська держава" (ІД). За даними ЗМІ, хакерське угруповання, зокрема, стояло за зломом акаунтів Центрального командування збройних сил США (CENTCOM) в Twitter і Youtube.

Угруповання "Ісламська держава" (ІД) вважається на сьогоднішній день однією з найбільш серйозних загроз для світової безпеки. За три роки терористам вдалося захопити значні території Іраку і Сирії. Угруповання активно діє в Ємені, країнах Північної Африки (особливо в Лівії).