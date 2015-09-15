У Нью-Йорку стартує 70-та Генеральна Асамблея ООН

Як повідомляє ТСН.ua, делегати зі 193 країн зберуться на фоні нагальних світових проблем – міжнародного тероризму, війни з так званою "Ісламською державою", незаконної анексії Криму, російської агресії на Сході України, проблем зміни клімату та багаточисленних порушення прав людини.

Читайте такожГенасамблея ООН може обмежити право вето Росії - Клімкін

Українська делегація, яку очолить президент України Петро Порошенко, візьме участь у кількох основних комітетах – з питань озброєння, з питання прав людини і у правовому комітеті.