У Нью-Йорку стартує 70-та Генеральна Асамблея ООН
09:33, 15 вересня 2015Світ
1154 0
15 вересня у Нью-Йорку стартує 70-та Генеральна Асамблея ООН.
Українську делегацію очолить Порошенко / wikimedia.org
Як повідомляє ТСН.ua, делегати зі 193 країн зберуться на фоні нагальних світових проблем – міжнародного тероризму, війни з так званою "Ісламською державою", незаконної анексії Криму, російської агресії на Сході України, проблем зміни клімату та багаточисленних порушення прав людини.
Читайте такожГенасамблея ООН може обмежити право вето Росії - Клімкін
Українська делегація, яку очолить президент України Петро Порошенко, візьме участь у кількох основних комітетах – з питань озброєння, з питання прав людини і у правовому комітеті.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter