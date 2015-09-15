Найкращим музеєм світу визнаний Метрополітен-музей у Нью-Йорку

Рейтинг 25 кращих світових музеїв склали експерти туристичного сервісу TripAdvisor, керуючись думкою туристів.

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"Фантастичне місце з неймовірними, бездоганними зібраннями приголомшливих зразків меблів, мистецтва, зброї, архітектури, музики. Сама будівля вражаюча, і те, що знаходиться всередині неї – це воістину шедеври світового класу", - таку характеристику заслужив лідер рейтингу.

У п'ятірку кращих також увійшли музей Орсе в Парижі і Чиказький Інститут Мистецтв, музей Прадо в Мадриді і Лувр.

Крім них, високих оцінок від туристів удостоїлися Ермітаж в Санкт-Петербурзі, Лондонська Національна галерея, Державний музей (Рейксмюзеум) в Амстердамі, музей Ваза в Стокгольмі і Національний антропологічний музей Мехіко.

У другий десяток рейтингу потрапили: Новий музей Акрополя в Афінах, Британський музей у Лондоні, Музей Ван Гога в Амстердамі, Академія витончених мистецтв у Флоренції, Національний музей Другої світової війни в Новому Орлеані (штат Луїзіана), Пергамський музей в Берліні, Центр Гетті в Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія), Національний авіакосмічний музей у Вашингтоні (Округ Колумбія), Іститут Рікардо Бреннанда в Ресіфі (Бразилія), Інхотім, який також знаходиться в Бразилії.

Замикають рейтинг Національна галерея мистецтв у Вашингтоні (Округ Колумбія), Меморіал жертв голокосту Яд Вашем в Єрусалимі, Музей теракотових воїнів і коней Кін в Сіаньї (Китай), Музей латиноамериканського мистецтва в Буенос-Айресі і Музей Нової Зеландії (Ті Папа Тонгарева) в Веллінгтоні.