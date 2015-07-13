Галапагос, Балі та Мальдіви очолили рейтинг найбільш мальовничих островів світу (фото)

Про це інформує The Daily Mail з посиланням на голосування, проведене серед читачів американського журналу про подорожі Travel + Leisure, передає Lenta.ru.

За підсумками опитування своєї аудиторії видання склало топ-лист з десяти найбільш привабливих островів. Крім Галапагоса у трійці лідерів опинилися індонезійський острів Балі та Мальдівська Республіка. За ними слідують австралійський острів Тасманія та грецький Санторіні.

Шосте місце дісталося Муреа (Французька Полінезія), на сьомому та восьмому розташувалися гавайські острови Мауї та Кауаї. Дев'яте місце зайняв Великий Бар'єрний риф (Австралія), а замикає рейтинг Республіка Мальта.

Як відзначає The Daily Mail, Галапагоси приваблюють туристів можливістю побачити унікальну фауну та флору, наприклад гігантських черепах, завдяки яким острови отримали свою назву (ісп. galápago — різновид водяних черепах). З цієї ж причини острови люблять дайвери. Галапагоси відомі тим, що натураліст Чарльз Дарвін проводив на них дослідження, які надалі стали поштовхом до створення його еволюційної теорії походження видів.

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Галапагоські острови належать державі Еквадор, чисельність населення архіпелагу перевищує 25 тисяч осіб. Середньорічна температура там становить 23-24 градуси Цельсія.

У березні 2015 року рейтинг найкращих островів світу TripAdvisor склав. Відвідувачі сайту туристичного сервісу визнали найпривабливішим острів Провіденсіалес(Теркс і Кайкос, Карибські острови).