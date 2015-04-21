Експерти назвали найкращі острови Європи та світу (фото)

Санторіні очолив рейтинг найкращих островів Європи, а Провіденсіалес лідирував в аналогічному світовому топ-листі. Про це повідомляється в прес-релізі TripAdvisor, що надійшов у редакцію «Ленты.ру».

Експерти туристичного сервісу склали списки найкращих островів всіх частин світу. В європейському рейтингу грецький Санторіні випередив португальську Мадейру та Крит (друге і третє місця відповідно). Карибський Провіденсіалес, у свою чергу, був визнаний найкращим островом у світі. Він розташувався в списку вище гавайського Мауї (друге місце) і гондураського Роатану (третє місце).

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Топ-10 найкращих островів Європи за версією TripAdvisor виглядає так:

1. Санторіні, Греція

2. Мадейра, Португалія

3. Крит, Греція

4. Закінф, Греція

5. Фуертевентура, Іспанія

6. Джерсі, Нормандські острови, Великобританія

7. Майорка, Іспанія

8. Капрі, Італія

9. Тенеріфе, Іспанія

10. Корсика, Франція

Топ-10 найкращих островів світу:

1. Провіденсіалес, Теркс і Кайкос, Карибські острови

2. Мауї, Гаваї, США

3. Роатан, Гондурас

4. Санторіні, Греція

5. Острів Тау, Таїланд

6. Мадейра, Португалія

7. Балі, Індонезія

8. Маврикій

9. Бора-Бора, Французька Полінезія

10. Фернанду-ді-Норонья, Бразилія

Місця в рейтингах присуджувалися на підставі аналізу думок користувачів порталу TripAdvisor. Фахівці туристичного сервісу використовували алгоритм, що враховує якість і кількість оцінок готелів, ресторанів і визначних пам'яток, розташованих на островах. Експерти проаналізували відгуки, залишені за період 12 місяців.

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Раніше TripAdvisor назвав Марракеш кращим туристичним напрямом 2015 року.