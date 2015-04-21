Експерти назвали найкращі острови Європи та світу (фото)

17:38, 21 квітня 2015
Світ
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В європейському рейтингу грецький Санторіні випередив португальську Мадейру та Кріт, а в світовому - карибський Провіденсіалес випередив гавайський Мауї та гондураський Роатан.

flickr.com/photos/jmb78400

Санторіні очолив рейтинг найкращих островів Європи, а Провіденсіалес лідирував в аналогічному світовому топ-листі. Про це повідомляється в прес-релізі TripAdvisor, що надійшов у редакцію «Ленты.ру».

Експерти туристичного сервісу склали списки найкращих островів всіх частин світу. В європейському рейтингу грецький Санторіні випередив португальську Мадейру та Крит (друге і третє місця відповідно). Карибський Провіденсіалес, у свою чергу, був визнаний найкращим островом у світі. Він розташувався в списку вище гавайського Мауї (друге місце) і гондураського Роатану (третє місце).

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Топ-10 найкращих островів Європи за версією TripAdvisor виглядає так:

1. Санторіні, Греція

flickr.com/photos/mintstime

2. Мадейра, Португалія

wikimedia.org

3. Крит, Греція

flickr.com/photos/ricardo_mangual

4. Закінф, Греція

flickr.com/photos/luvsandugar

5. Фуертевентура, Іспанія

flickr.com/photos/andreas_weibel

6. Джерсі, Нормандські острови, Великобританія

flickr.com/photos/53987060@N02

7. Майорка, Іспанія

ghiduri-turistice.info

8. Капрі, Італія

flickr.com/photos/ludik

9. Тенеріфе, Іспанія

regencyresorts.com

10. Корсика, Франція

flickr.com/photos/istrice1

Топ-10 найкращих островів світу:

1. Провіденсіалес, Теркс і Кайкос, Карибські острови

wikimedia.org

2. Мауї, Гаваї, США

wikimedia.org

3. Роатан, Гондурас

flickr.com/photos/maryleeusa/

4. Санторіні, Греція

wikimedia.org

5. Острів Тау, Таїланд

wikimedia.org

6. Мадейра, Португалія

wikimedia.org

7. Балі, Індонезія

flickr.com/photos/tiomax80

8. Маврикій

flickr.com/photos/127339305@N05

9. Бора-Бора, Французька Полінезія

flickr.com/photos/tahitipix

10. Фернанду-ді-Норонья, Бразилія

wikimedia.org

Місця в рейтингах присуджувалися на підставі аналізу думок користувачів порталу TripAdvisor. Фахівці туристичного сервісу використовували алгоритм, що враховує якість і кількість оцінок готелів, ресторанів і визначних пам'яток, розташованих на островах. Експерти проаналізували відгуки, залишені за період 12 місяців.

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