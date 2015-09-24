ЄС виділить на допомогу біженцям додатково 1 мільярд євро

Про це повідомляє BBC.

Додаткова допомога буде направлена до Туреччини, Лівану та Йорданії, де з 2011 року осіло найбільше біженців.

Президент Європейської ради Дональд Туск зазначив, що найбільша хвиля біженців ще попереду, тому співпраця між країнами ЄС є необхідною.

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Як повідомляв УНІАН, Британія має намір виділити додатково 100 мільйонів фунтів стерлінгів на допомогу сирійським біженцям. За словами прем'єр-міністра Кемерона, Європі необхідний "комплексний" підхід до міграційної кризи.