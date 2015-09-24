ЄС виділить на допомогу біженцям додатково 1 мільярд євро
03:51, 24 вересня 2015Світ
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Лідери країн ЄС домовилися додатково виділити 1 мільярд євро на допомогу органам ООН підтримувати сирійських біженців на Близькому сході.
REUTERS
Про це повідомляє BBC.
Додаткова допомога буде направлена до Туреччини, Лівану та Йорданії, де з 2011 року осіло найбільше біженців.
Президент Європейської ради Дональд Туск зазначив, що найбільша хвиля біженців ще попереду, тому співпраця між країнами ЄС є необхідною.
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Як повідомляв УНІАН, Британія має намір виділити додатково 100 мільйонів фунтів стерлінгів на допомогу сирійським біженцям. За словами прем'єр-міністра Кемерона, Європі необхідний "комплексний" підхід до міграційної кризи.
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