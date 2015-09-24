Кремль підтвердив зустріч Путіна і Обами

Про це заявив прес-секретар глави російської держави Дмитро Пєсков, повідомляє РИА Новости.

Крім цього, як зазначається, Путін зустрітися з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе і генсеком ООН.

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"Путін виступить на Генасамблеї, після цього відбудеться його бесіда з Пан Гі Муном", - сказав Пєсков.

"Потім узгоджена бесіда з прем'єр-міністром Японії і після цього узгоджена бесіда з президентом США Обамою", - додав він.