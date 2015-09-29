Росія заявила, що Франція не зможе без її дозволу продати "Містралі" Єгипту

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на заяву високопоставленого представника Федеральної служби з військово-технічного співробітництва (ФС ВТС).

«Париж досі не звертався до Москви із запитом щодо можливості перепродажу «російських» «Містралів» третій стороні, в даному випадку, якщо вірити повідомленням, Єгипту», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, раніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив про те, що угода Франції та Єгипту враховує російські інтереси.