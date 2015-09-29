Росія заявила, що Франція не зможе без її дозволу продати "Містралі" Єгипту
15:31, 29 вересня 2015Світ
1123 0
Французький уряд ще не звертався до російської сторони за дозволом на перепродаж вертольотоносців типу «Містраль» Єгипту. Без цього запиту угода неможлива.
REUTERS
Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на заяву високопоставленого представника Федеральної служби з військово-технічного співробітництва (ФС ВТС).
«Париж досі не звертався до Москви із запитом щодо можливості перепродажу «російських» «Містралів» третій стороні, в даному випадку, якщо вірити повідомленням, Єгипту», - сказав він.
Читайте такожЗМІ дізналися суму угоди по "Містралям" між Францією і Єгиптом
Як повідомляв УНІАН, раніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив про те, що угода Франції та Єгипту враховує російські інтереси.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter