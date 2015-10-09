Другий за день інцидент в США: в університеті Техасу відкрили стрілянину, студентів просять не залишати будівлю

Другий за день інцидент зі стріляниною стався в США.

Як повідомляє ТАСС з посиланням на телекомпанію ABC, невідомий відкрив вогонь на території студентського містечка Університету Південного Техасу.

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Відомо, що стріляли у двох людей, стан яких поки не уточнюється. Чоловік, що відкрив вогонь, зник.

За даними ABC, студентам і викладачам рекомендовано замкнутися в аудиторіях і не виходити назовні.