Прем'єр Чорногорії звинуватив Кремль в організації мітингів опозиції проти уряду країни

За словами Джукановіча, Росія та "націоналістичні кола" в Сербії підтримують опозицію Чорногорії та її спроби "насильницьки змінити владу в країні та стратегічний напрям політики Чорногорії", який, зокрема, передбачає вступ до НАТО, передає Європейська правда.

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"Немає ніяких сумнівів в тому, що Росія відігравала і відіграє активну роль в організації акцій протесту проти уряду в Подгориці", - наголосив Джукановіч.

Як відзначив прем'єр, протести, що відбулися в суботу, під час яких демонстранти спробували прорвати міліцейський кордон біля будівлі парламенту, кидаючи каміння, фаєри і запальні суміші, були спробою захоплення державних установ та силової зміни влади.

"Звичайно, поліція була змушена реагувати, і, на мій погляд, діяла у відповідності з Конституцією і законом щодо повноважень поліції в таких ситуаціях", - відзначив він.

Як підкреслив Джуканович, спроба змінити уряд була вмотивованою.

"Це було бажання не тільки змінити уряд, але призупинити європейський та євроатлантичний шлях Чорногорії", - наголосив він.

Нагадаємо, поліція Чорногорії в суботу застосувала сльозогінний газ проти близько 5 тисяч протестувальників, які вимагали відставки прем'єр-міністра країни Міло Джукановіча.