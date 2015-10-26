Афганістан звернувся до РФ із проханням про поставки зброї – WSJ

Про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на джерела в американському і російському уряді.

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За інформацією видання, президент Афганістану Ашраф Гані звернувся до Москви за артилерією, стрілецькою зброєю та бойовими вертольотами Мі-35.

У матеріалі наголошується, що Гані попросив Кремль про постачання після того, як США і союзники Пентагону вивели більшість військового контингенту з Афганістану і скоротили обсяги фінансової допомоги.

"Росія користається можливостями", - зазначив американський чиновник.

Відзначимо, раніше в деяких ЗМІ повідомлялося, що американські військові розробили схему, за якою закупили російські вертольоти Мі-8 та його пізнішу модифікацію - Мі-17 для військ Іраку і Афганістану на суму більш ніж півмільярда доларів.