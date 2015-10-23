США через санкції проти РФ вигадали схему покупок російських військових вертольотів для Афганістану – ЗМІ

Про це йдеться у журналістському розслідуванні словацького видання Aktuality, передає "ЄвроПравда".

У матеріалі словацького журналіста Яна Кучака зазначається, що угоди були проведені за допомогою словацької компанії Air Transport Europe (АТЕ).

Як вдалося з'ясувати виданню, свого часу компанія АТЕ брала участь в угоді з модернізації вертольотів для Афганістану на суму понад 95 мільйонів доларів. Ця угода викликала дуже великі сумніви щодо її прозорості та легальності.

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"Все почалося з того, що американське міністерство оборони вирішило придбати для озброєння армій Афганістану та Іраку саме російські військові вертольоти, адже іракські та афганські військові краще знайомі саме із радянськими військовими технологіями", - пише Кучак.

Проблема полягала в тому, що компанія "Рособоронекспорт" підпадає під дію санкцій щодо поставок зброї. Американське відомство знайшло вихід із ситуації.

Була розроблена схема, за якою низка посередників закуповувала "цивільні вертольоти", які потім перетворювалися на військові на спеціальних майданчиках в ОАЕ.

У цілому протягом декількох років США витратили на придбання російських вертольотів за цією схемою понад півмільярда доларів.

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Частиною цієї схеми була компанія АТЕ, засновником якої є почесний консул України в Словаччині Петро Токач.

Крім того, як з'ясувало видання, на цій схемі також причетний і екс-глава "Укроборонекспорту" Сергій Бондарчук, якого Україна оголосила в розшук.