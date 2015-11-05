Держдеп заявив про стурбованість США сплесками військової активності на Донбасі

Про це заявив у середу, 4 листопада, під час брифінгу в Державному департаменті США прес-секретар відомства Джон Кірбі.

"Ми стурбовані порушеннями "режиму тиші" у східній Україні протягом останніх двох тижнів", - сказав він, підкресливши, що агресія походить від бойовиків, які атакують українські підрозділи зі стрілецької зброї, гранатометів, великокаліберних кулеметів і систем протиповітряного вогню.

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Кірбі закликав Москву припинити насильство і виконувати Мінські домовленості.

Він також зазначив, що порушення ставлять під загрозу режим припинення вогню та імплементацію Мінських домовленостей, які США вважають єдиним вірним шляхом для відновлення миру.

Як повідомляв УНІАН, бойовики ввечері і вночі з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї 12 разів обстріляли позиції сил АТО.