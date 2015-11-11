Конституційна реформа та дострокові вибори президента: Reuters дізнався про плани Росії щодо Сирії

Про це йдеться в проекті документа, який підготовлений Москвою до другого раунду переговорів у Відні по врегулюванню сирійського кризи, повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

Згідно з повідомленням, складений Москвою план складається з восьми пунктів і не виключає участі Башара Асада в дострокових президентських виборах. «У всенародно обраного президента Сирії будуть функції головнокомандуючого збройними силами, контролю спецслужб і зовнішньої політики», - зазначено в ньому.

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У документі підкреслюється, що сирійська сторона повинна погодитися на запропоновані кроки на наступній конференції, організованій Організацією Об'єднаних Націй. Проте наголошується, що процес реформування буде проходити під керівництвом не Башара Асада, а кандидата, узгодженого з усіма сторонами.

Разом з тим, наголошується, що в російському МЗС спростували підготовку спеціального документа віденської зустрічі, зазначивши, що Москва лише поділилася ідеями для подальшої роботи.

Черговий раунд багатосторонніх переговорів по врегулюванню конфлікту в Сирії запланований на найближчі вихідні. Зустріч має відбутися у Відні.