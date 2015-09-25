Штайнмайер: Переговори з Асадом варто розглядати не в першу чергу

На думку міністра закордонних справ Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier), безпосередні переговори з президентом Сирії Башаром Асадом не є першочерговим завданням у справі врегулювання конфлікту в цій арабській країні.

Читайте такожБерлін застеріг Москву від одноосібного втручання в сирійський конфлікт

Хоча "мова йде про те, щоб зупинити бої в Сирії", але прямі переговори з Асадом - це "не те питання, яке ми розглянемо в першу чергу", заявив глава МЗС ФРН у четвер, 24 вересня, повідомляє Німецька хвиля за інформацією dpa.

"Після майже п'яти років громадянської війни, яка забрала життя понад 250 тисяч чоловік і зробила біженцями 12 мільйонів чоловік, настав час розпочати політичний процес для розрядки конфлікту", підкреслив Штайнмайер перед початком паризької зустрічі з міністром закордонних справ Франції Лораном Фабіусом, главою МЗС Великобританії Філіпом Хаммондом і верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федерікою Могеріні.

Раніше Ангела Меркель (Angela Merkel) на прес-конференції в Брюсселі після закінчення позачергового саміту ЄС допустила можливість участі президента Сирії Башара Асада в процесі мирного врегулювання в регіоні. На думку експертів, це може означати поступову зміну курсу уряду ФРН, яка раніше вимагала відходу Асада у відставку.