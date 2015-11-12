У низці країн Європи арештували 15 ісламістів, які планували теракти

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву італійської поліції, передає "ЄвроПравда". Потенційні терористи були затримані в Італії, Великобританії, Норвегії, Фінляндії, Німеччині і Швейцарії.

Читайте такожУ Німеччині ісламісти намагаються завербувати біженців в свої ряди – контррозвідка

Бойовики планували атаки проти норвезьких і британських дипломатів на Близькому Сході, а також політиків в Норвегії.

При цьому поліція не повідомила ніякої додаткової інформації про потенційні цілі або часові рамки атак.

Під час рейду зокрема, були затримані представники терористичної групи Rawti Shax, яка мала намір повалити курдський уряд на півночі Іраку.

"Це було неймовірно складне розслідування, яке триває вже протягом п'яти років", - сказав глава підрозділу по боротьбі з мафією та антитерористичною діяльністю Італії Франко Роберті.

В цілому було видано 17 ордерів на арешт, 15 підозрюваним вони були вручені відразу.