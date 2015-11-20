Керрі: США мають можливості здолати ІД швидше, ніж "Аль-Каїду"

Про це заявив держсекретар Сполучених Штатів Джон Керрі, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

"Ми розпочали нашу боротьбу проти "Аль-Каїди" у 2001 році і нам знадобилося кілька років, перш ніж ми змогли ліквідувати Усаму бін Ладена та інших керівників, а також нейтралізувати їх як діючу силу. Ми сподіваємося зробити це саме з ІД набагато швидше, і у нас є можливості для цього", - сказав Керрі.

Читайте такожКеррі розповів, скільки захоплених територій вдалося відвоювати спільними зусиллями у ІДІЛ

Як повідомляв УНІАН раніше, керівник прес-служби держдепартаменту США Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати Америки поки не координують з Росією військові дії проти терористичного угрупування "Ісламська держава" (ІД) в Сирії, але не виключають таку можливість у майбутньому.