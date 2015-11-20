У Бразилії затримали фаната за спробу пронести вибухівку на стадіон

Про це повідомляє РБК з посиланням на агентство ESPN.

Інцидент стався ввечері 19 листопада. За попередніми даними, в рюкзаку у чоловіка знаходилися дев'ять саморобних вибухових пристроїв.

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Раніше начальник служби безпеки Ріо-де-Жанейро Хосе Маріано Бельтраме в бесіді з NDTV говорив про те, що загроза терактів на Олімпійських іграх, які пройдуть в Бразилії влітку 2016 року, викликає великі побоювання у влади. «Тероризм є номером один для нашого занепокоєння», - сказав він, зазначивши, що служби отримують повідомлення про можливі загрози, але у них є ресурси для їх запобігання. «Ми готові. Кожна установа знає, що робити. Ми хочемо отримати золоту медаль з безпеки», - уклав Бельтраме.