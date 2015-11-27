Папа відвідав нетрі Найробі і розкритикував багатіїв

Тисячі людей зібралися на вулицях, аби побачити понтифіка, що проїхав на автомобілі по одному із найбідніших районів Найробі - Канґемі, у якому мешкає близько 50 тисяч людей, що не мають навіть базових засобів гігієни.

Папа закликав до покращення умов життя у цьому районі і розвитку інфраструктури - зокрема, будівництва шкіл та проведенню водопроводів із питною водою.

Читайте такожУ Кенії десятки тисяч людей прийшли на месу Папи Римського (фото)

За словами Франциска, ті, хто дорвався до влади й багатства, егоїстично витрачають свої кошти, у той час як більшість населення вимушена жити на брудних і закинутих окраїнах.

"Я тут, тому що я хочу, щоб ви знали, що я небайдужий до ваших радощів і сподівань, до ваших труднощів і горя", - сказав папа.

Напередодні тисячі кенійців прийшли на богослужіння Папи Римського, що відбулося в університетському кампусі Найробі.

Кенія - перша зупинка понтифіка у його триденному турі Африкою. Далі Папа відвідає Уганду, а в неділю вирушить до ЦАР.