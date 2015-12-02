"Туреччина ще не втратила совість": Ердоган відкинув чергові звинувачення РФ у причетності до контрабанди нафти

"Туреччина ще не втратила совість, щоб отримувати нафту від терористичної організації", - сказав він в Катарі, повідомляє ТАСС з посиланням на турецьке телебачення, яке показало виступ Ердогана в прямому ефірі.

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Як повідомляв УНІАН, раніше в Міноборони РФ заявили, що вище керівництво Туреччини і особисто Ердоган залучені до незаконного видобутку і перевезення до Туреччини, сирійської та іракської нафти.

Нагадаємо, звинувачення з боку Москви на адресу Анкари почали звучати після знищення російського Су-24, який порушив повітряний простір Туреччини.

Російський президент Володимир Путін заявив, що рішення Туреччини збити російський бомбардувальник Су-24 було нібито продиктовано бажанням убезпечити канали постачання контрабандної нафти з територій, контрольованих угрупованням "Ісламська держава".

Ердоган у свою чергу заявив, що влада не настільки бесчесна, щоб купувати нафту у терористів.

"Ми не настільки безчесні, щоб купувати нафту у терористів. Якщо буде доведено, що ми це робили, я покину своє крісло. Якщо є якісь докази, то нехай їх пред'являть, подивимося", - додав він.