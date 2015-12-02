РФ перейшла до прямих звинувачень: Ердоган і члени його сім'ї залучені до незаконного обігу нафти ІДІЛ

Про це заявив заступник міністра оборони Росії Анатолій Антонов, повідомляє ТАСС.

"Основним споживачем цієї краденій у законних господарів - Сирії та Іраку - нафти є Туреччина. За попередніми даними, в цей злочинний бізнес залучено вище політичне керівництво країни, президент Ердоган і його сім'я. Ми неодноразово говорили про небезпеку загравання з терористами", - сказав він.

"У регіоні діє єдина команда бандитів і турецьких еліт за крадіжку нафти у сусідів. Ця нафта у величезній кількості, в промисловому масштабі з живим нафтопроводами з тисяч бензовозів надходить на територію Туреччини", - додав Антонов.

Міноборони РФ виявило три основних маршруту транспортування нафти з Сирії та Іраку на територію Туреччини, повідомив начальник головного оперативного управління Генштабу Сергій Рудський.

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"Виявлено три основних маршрути транспортування нафти на територію Туреччини з підконтрольних бандформуванням ІДІЛ районів Сирії та Іраку", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, раніше президент Туреччини Тайіп Ердоган заявив, що Туреччина не купує нафту у терористів "Ісламської держави", твердження про те, що Анкара підтримує терористів, вимагають доказів.