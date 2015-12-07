Уряд Латвії на чолі із проукраїнським прем'єром пішов у відставку

Раймонд Вейоніс подякував Лаймдоті Страуюмі за те, що вона взяла на себе сміливість очолити уряд в той момент, коли ніхто не хотів цього робити, передає Бі-бі-сі. Робота "технічного прем'єра" Лаймдоти Страуюми затягнулася на два роки. Про причини відставки уряду Страуюми поки не повідомляється.

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Уряд Лаймдоти Страуюми проводив жорстку політику щодо Росії на тлі участі Кремля в українському конфлікті.

Латвійські ЗМІ пишуть про те, що розмови про відставку уряду і прем'єра велися в країні останні кілька тижнів.