Уряд Латвії на чолі із проукраїнським прем'єром пішов у відставку
11:29, 07 грудня 2015Світ
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Прем'єр-міністр Латвії Лаймдота Страуюма оголосила про те, що уряд країни йде у відставку. Президент Раймонд Вейоніс прийняв відставку уряду.
Уряд Страуюмы подав у відставку / www.ves.lv
Раймонд Вейоніс подякував Лаймдоті Страуюмі за те, що вона взяла на себе сміливість очолити уряд в той момент, коли ніхто не хотів цього робити, передає Бі-бі-сі. Робота "технічного прем'єра" Лаймдоти Страуюми затягнулася на два роки. Про причини відставки уряду Страуюми поки не повідомляється.
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Уряд Лаймдоти Страуюми проводив жорстку політику щодо Росії на тлі участі Кремля в українському конфлікті.
Латвійські ЗМІ пишуть про те, що розмови про відставку уряду і прем'єра велися в країні останні кілька тижнів.
Уряд Латвії пішов у відставку
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