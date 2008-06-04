Сенат США звинуватив Росію у підриві територіальної цілісності Грузії

Сенат США на засіданні ввечері 3 червня одностайно затвердив резолюцію, в якій засуджуються «провокаційні і небезпечні заяви уряду Російської Федерації, що підривають територіальну цілісність республіки Грузія».

Як передає «Газета.ru», в резолюції Сенату засуджуються «недавні рішення, прийняті урядом Російської Федерації, по встановленню «офіційних зв`язків» з регіонами Абхазія і Південна Осетія - це процес, який ще більше затрудняє врегулювання між цими регіонами і урядом республіки Грузія і порушує суверенітет республіки Грузія, а також прихильність Російській Федерації міжнародним миротворчим зусиллям», - йдеться в документі.

У резолюції Сенат США також «закликає уряд Росії дезавуювати цю політику, що виглядає як політика, викликана апетитом до анексії».

Як повідомляв УНІАН, у середині квітня ц.р. колишній президент РФ Володимир ПУТІН (зараз він – прем`єр-міністр РФ) доручив уряду прийняти ряд заходів щодо Абхазії і Південної Осетії - йдеться про визнання документів, які видаються фактичними органами влади невизнаних республік, а також про визнання юридичних осіб, зареєстрованих у цих регіонах. Раніше Росія відмовилася від режиму економічних санкцій, котрі діяли стосовно Абхазії.

В Абхазії і Південній Осетії ці кроки розцінили як "часткове визнання" Росією їх незалежності. Грузія, зі свого боку, заявила, що Росія фактично намагається анексувати два грузинські регіони, якими офіційно є невизнані республіки.