Помер засновник Motörhead Леммі Кілмістер
05:32, 29 грудня 2015Світ
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Лідер і засновник британської рок-групи Motörhead Леммі Кілмістера помер у віці 70 років.
Леммі Кілмістера помер у віці 70 років / facebook.com/OfficialMotorhead
Про це повідомляється на сторінці Motörhead в Facebook.
"Наш великий, благородний друг Леммі помер сьогодні після короткої боротьби з надзвичайно агресивним рак", - сказано в повідомленні. Зазначається, що про свою хворобу він дізнався за 2 дні до смерті - 26 грудня.
Британський музичний гурт Motörhead грає у напрямках хард-рок і хеві-метал, він утворений у травні 1975 року.
There is no easy way to say this...our mighty, noble friend Lemmy passed away today after a short battle with an extremely...Posted by Official Motörhead on Monday, December 28, 2015
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