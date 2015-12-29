Помер засновник Motörhead Леммі Кілмістер

Про це повідомляється на сторінці Motörhead в Facebook.

"Наш великий, благородний друг Леммі помер сьогодні після короткої боротьби з надзвичайно агресивним рак", - сказано в повідомленні. Зазначається, що про свою хворобу він дізнався за 2 дні до смерті - 26 грудня.

Британський музичний гурт Motörhead грає у напрямках хард-рок і хеві-метал, він утворений у травні 1975 року.