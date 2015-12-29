У низці сирійських міст відбувається евакуація: понад 450 людей покинули свої будинки
Понад 460 осіб, в тому числі важко поранені і члени їх сімей, були евакуйовані з низки сирійських міст в провінції Ідліб і околицях Дамаску в координації з ООН, Міжнародним комітетом Червоного Хреста і Сирійським товариством Червоного Півмісяця.
Про це йдеться в поширеній заяві ООН.
«ООН в Сирії спільно з Сирійським товариством червоного півмісяця, а також Міжнародним комітетом Червоного Хреста успішно сприяла евакуації 338 осіб з міст Ель-Фуа і Кафрайя, а також 125 людей з Забадані і Мадая», - йдеться в повідомленні.
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Наголошується, що всі вони були одночасно евакуйовані землею і повітрям через Туреччину і Ліван.
Раніше джерела в прикордонних службах повідомили, що з Сирії під егідою ООН евакуювали 450 осіб.
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Всього в машинах швидкої допомоги та автобусах вивезли щонайменше 450 мирних жителів.