У низці сирійських міст відбувається евакуація: понад 450 людей покинули свої будинки

Про це йдеться в поширеній заяві ООН.

«ООН в Сирії спільно з Сирійським товариством червоного півмісяця, а також Міжнародним комітетом Червоного Хреста успішно сприяла евакуації 338 осіб з міст Ель-Фуа і Кафрайя, а також 125 людей з Забадані і Мадая», - йдеться в повідомленні.

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Наголошується, що всі вони були одночасно евакуйовані землею і повітрям через Туреччину і Ліван.

Раніше джерела в прикордонних службах повідомили, що з Сирії під егідою ООН евакуювали 450 осіб.

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Всього в машинах швидкої допомоги та автобусах вивезли щонайменше 450 мирних жителів.