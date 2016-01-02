Літаки написали образи на адресу Трампа в небі над Парадом троянд
Літаки провели в небі над відвідувачами параду близько години.
Під час щорічного Параду троянд, який проводиться в Пасадені, штат Каліфорнія, п'ять літаків написали в повітрі кілька фраз, в яких висловлювалась негативна оцінка кандидата в президенти США Дональда Трампа, передає Газета.ru.
"Глядачі шоу побачили в небі кілька написів, серед них "Америка — велика країна! Трамп – огидний. Хто завгодно, але не Трамп", "Трамп – фашистський диктатор" та інші", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що літаки провели в небі над відвідувачами параду близько години.
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Як повідомляв УНІАН, раніше один з претендентів на пост президента США від Республіканської партії, колишній губернатор штату Флорида Джеб Буш назвав свого суперника мільярдера Дональда Трампа "нікчемою".
"TRUMP IS DISGUSTING" now is above the Rose Bowl pic.twitter.com/DSVE7bJASl
— Dr Cork Gaines (@CorkGaines) January 1, 2016