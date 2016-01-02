Літаки написали образи на адресу Трампа в небі над Парадом троянд

Під час щорічного Параду троянд, який проводиться в Пасадені, штат Каліфорнія, п'ять літаків написали в повітрі кілька фраз, в яких висловлювалась негативна оцінка кандидата в президенти США Дональда Трампа, передає Газета.ru.

"Глядачі шоу побачили в небі кілька написів, серед них "Америка — велика країна! Трамп – огидний. Хто завгодно, але не Трамп", "Трамп – фашистський диктатор" та інші", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що літаки провели в небі над відвідувачами параду близько години.

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Як повідомляв УНІАН, раніше один з претендентів на пост президента США від Республіканської партії, колишній губернатор штату Флорида Джеб Буш назвав свого суперника мільярдера Дональда Трампа "нікчемою".