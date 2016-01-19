У центрі Парижа горить один з найрозкішніших готелів світу

Як повідомляє BFM TV, займання сталося рано вранці, близько 07:00 за місцевим часом (08:00 по Києву). Полум'ям охоплено останній поверх готелю, який зараз закритий на капітальний ремонт, передає Росбалт.

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До місця події стягнуті потужні сили пожежно-рятувальної служби. Даних про жертви або постраждалих в префектурі поліції Парижа поки не мають.

Зазначимо, готель Ritz на Вандомській площі вважається одним з найрозкішніших у світі.