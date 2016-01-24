У Молдові протестувальники вимагають відставки нового уряду

Як передає Радіо Свобода, протест організували дві проросійські партії та антикорупційний проєвропейський рух.

Мітинг на підтримку уряду, який також був запланований на 24 січня, скасували, щоб уникнути можливих зіткнень.

Обурення громадськості викликало призначення 20 січня Павела Філіпа прем'єр-міністром. Член правлячої Демократичної партії (ДП) Філіп сприймається багатьма як підконтрольний скандальному олігарху Владу Плахотнюку.

Читайте такожГолова парламенту Молдови попросив опозицію дати уряду 100 днів

Але США, ЄС і найближчий союзник Молдови, член ЄС – Румунія заявили, що вони будуть працювати з новим урядом, і закликали його провести проєвропейські реформи.

Напередодні протесту 24 січня міністр внутрішніх справ Молдови Олександру Жиздан закликав учасників мітингуутримуватися від будь-яких насильницьких дій. Він також сказав, що поліція виявила десятки людей, причетних до сутичок в Кишиневі 20 січня, незабаром після того, як парламент підтримав новий склад уряду.