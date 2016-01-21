Президент Молдови затвердив нового прем'єра, незважаючи на протести проросійських сил

Про це в ніч на четвер повідомив радник глави держави Влад Цуркану, передає Moldovanews.

У середу вдень Філіп представив депутатам програму діяльності уряду. Серед визначених пріоритетів є європейська інтеграція, поглиблення стратегічного діалогу між Молдовою та США, розвиток відносин із МВФ і Світовим банком, зміцнення статусу нейтралітету, а також співробітництво з Росією та СНД.

"Сподіваюся, що уряд, сформований після тривалого періоду політичної нестабільності та в умовах тимчасового кабміну, буде знати, як вміло і грамотно керувати складною ситуацією в даний час у Молдові", — сказав Тимофті в рамках церемонії прийняття урядом присяги.

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Як заявив Цуркану, президент в першу чергу відзначив питання про стабілізацію економічної та фінансової ситуації, яка дозволить здійснювати соціальні виплати в нормальному режимі. У зв'язку з цим повинен бути негайно відновлений діалог з партнерами з розвитку, в тому числі з міжнародними фінансовими організаціями.

Глава республіки звернувся до населення країни із закликом "до спокою і уникати заворушень, які нікому не принесуть користі". "Важливо залишатися в рамках закону", — підкреслив президент.

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Нагадаємо, в середу в Кишиневі почалися масові протести проросійської опозиції, які переросли у заворушення. Опозиція виступила проти затвердження уряду на чолі з демократом Павлом Філіпом.