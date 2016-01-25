Вірус Зіка, який вражає плід в утробі матері, швидко поширюється Західною півкулею - ЗМІ

Спалах інфекційного захворювання, в результаті якого, як вважають, можуть народжуватися діти з аномально маленькою головою, змусила уряди країн Латинської Америки радити жінкам не вагітніти до з'ясування всіх обставин, повідомляє Русская служба Би-би-си.

"Ми хотіли б порадити всім жінкам репродуктивного віку вжити заходів для планування своєї вагітності, і уникати вагітності в цьому і наступному році", - ця порада, яка пролунала з вуст заступника міністра охорони здоров'я Сальвадора Едуардо Еспінози, став, мабуть, найбільш радикальним заходом в Латинській Америці, охопленої новою хворобою, одним з наслідків якої може, за деякими даними, стати народження дітей з аномально маленькою головою.

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Наскільки відомо, це результат зараження жінки вірусом Зіка, який в деяких випадках може уражати плід в утробі матері.

Вірус, який переносять комарі, дуже швидко поширюється в Західній півкулі, і деякі фахівці говорять про початок пандемії.

На Ямайці, наприклад, жінкам радять уникати заводити дітей протягом найближчого півроку.

Міністр охорони здоров'я Ямайки Храс Дейлі каже, що немає ніяких сумнівів у тому, що вірус незабаром досягне острова, так як він вже був виявлений на Гаїті.