Ангела Меркель: Грузія обов'язково стане членом НАТО

У Берліні закінчилася зустріч президента Грузії Михайла Саакашвілі з канцлером ФРН Ангелою Меркель. За інформацією телекомпанії "Руставі 2", зустріч тривала півтори години і на ній обговорювалися в основному питання врегулювання конфліктів на території Грузії та перспектива вступу країни до НАТО.

Після закінчення зустрічі відбулася спільна прес-конференція А.Меркель і М.Саакашвілі, на якій німецький канцлер, зокрема, повідомила, що її країна поділяє занепокоєння Тбілісі останніми кроками Росії щодо Грузії. "Ми готові до того, щоб Грузія стала головною темою розгляду на саміті Росія-Євросоюз", - сказала вона.

А.Меркель також повідомила про підтримку Німеччиною територіальної цілісності Грузії та врегулювання конфліктів шляхом мирного діалогу. "Проте він (діалог) не повинен нескінченно затягуватися", - наголосила А.Меркель. Німецький канцлер висловила готовність своєї країни підключитися до процесу мирного врегулювання.

Канцлер також озвучила ставлення Німеччини до перспективи вступу Грузії в НАТО. "Німеччина твердо висловила свою позицію - Грузія обов`язково стане членом НАТО. Я детально розповіла президентові, що є необхідним для вступу в НАТО", - зауважила А.Меркель. За її словами " питання вступу Грузії в НАТО - не справа інших держав, які не є членами альянсу".