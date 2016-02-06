Влада Сирії обіцяє іноземним військовим-учасникам наземних операцій "повернення додому в трунах"
Міністр закордонних справ Сирії Валід Муаллем пообіцяв, що іноземні військові, які беруть участь у наземних операціях в Сирії без запрошення офіційного Дамаска, "повернуться додому в дерев'яних трунах".
Про це глава зовнішньополітичного відомства заявив у суботу, 6 лютого, передає Lenta.ru з посиланням на Associated Press.
Так Муаллем відреагував на заяву Бахрейну, який слідом за Саудівською Аравією оголосив про готовність ввести війська в САР в рамках наземної операції з метою боротьби проти "Ісламської держави".
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"Будь-яке наземне вторгнення на територію Сирії без згоди сирійського уряду буде сприйнято як акт агресії, якому повинен чинити тиск кожен громадянин країни. Мені прикро це говорити, але вони повернуться додому в дерев'яних трунах", - наголосив він.
Вчора повідомлялося, що Саудівська Аравія може направити війська в Сирію, скоординувавши свої дії з Туреччиною. Радник міністра оборони Саудівської Аравії Ахмед Ассери заявив про готовність почати наземну операцію в Сирії в разі, якщо її підтримає очолювана США коаліція.