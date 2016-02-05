The Guardian розповіла про плани Ер-Ріяда скоординувати з Анкарою введення військ до Сирії

Саудівська Аравія може направити в Сирію для участі в наземній антитерористичній операції кілька тисяч спецназівців, повідомляє РБК з посиланням на The Guardian.

За інформацією джерела видання в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, ймовірно, буде діяти в координації з Туреччиною. Як зазначає The Guardian, Саудівська Аравія і Туреччина кілька тижнів тому створили орган, відповідальний за координацію воєнних дій.

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Згідно з повідомленням, напередодні радник міністра оборони Саудівської Аравії Ахмед Ассері заявив про готовність почати наземну операцію в Сирії, у разі якщо її підтримає очолювана США коаліція.

Він підкреслив, що, на думку Ер-Ріяда, однієї повітряної операції для перемоги над «Ісламською державою» в Сирії недостатньо.

Глава Пентагону Еш Картер, у свою чергу, привітав цю заяву і сказав, що обговорить з саудівськими чиновниками питання про наземну операцію на наступному тижні в Брюсселі.

Як повідомляв УНІАН, у Росії стверджують, що мають відомості, згідно з якими, Туреччина готує вторгнення в Сирію.