На Тайвані число жертв землетрусу зросло до 30, сотні поранених

Такими є останні офіційні дані щодо наслідків суботнього стихійного лиха, які повідомили в оперативному штабі ліквідації наслідків катастрофи, передає ТАСС.

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29 загиблих були мешканцями 17-поверхового будинку, що обвалився. Там тривають роботи з розчищення завалів і пошуку тих, хто вижив, за участі сотень рятувальників. Зниклими безвісти на даний момент вважаються понад 120 осіб, які, ймовірно, знаходяться під уламками. З 7 лютого з-під руїн вдалося визволити живими кількох постраждалих.

У результаті підземного поштовху величезний будинок у кількох місцях розламався і впав. Влада вважає, що він був збудований з неякісних матеріалів, з порушенням будівельних норм і вимог.

Землетрус у місті Тайнань магнітудою 6,4 стався в ніч на 6 лютого. Зруйновано близько десятка будівель.

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Потужний землетрус магнітудою 6,4 стався на півдні Тайваню рано вранці в суботу, 6 лютого (близько четвертої ранку за місцевим часом, 22:00 п'ятниці за київським часом). Після першого поштовху відбулося ще п'ять. Епіцентр знаходився за 42 км на північний схід від міста Гаосюн, найважчі руйнування зафіксовані в Тайнані.

Раніше повідомлялося, що для порятунку тих, хто вижив у завалах на Тайвані влада залучила національну армію.