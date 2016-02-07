Землетрус на Тайвані: під завалами знаходиться більше 130 осіб

В цілому 132 особи знаходяться під завалами 17-поверхового житлового будинку, який впав внаслідок потужного землетрусу на Тайвані, повідомляє РБК з посиланням на заяву влади міста Тайнань.

"Рятувальники за допомогою спеціальних собак та обладнання досліджують завали в спробі знайти живих людей. Вони розраховують, що можна врятувати щонайменше 29 осіб, які залишаються неглибоко під завалами", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що на момент землетрусу в будівлі могли перебувати близько 250 осіб, 123 мешканця будинку було евакуйовано.

За останніми даними, які наводить Центральне інформаційне агентство Тайваню (CNA), загиблими в результаті землетрусу вважаються 17 осіб, ще

352 особи вдалося врятувати з-під завалів зруйнованих будівель.

Читайте такожЖертвами землетрусу на Тайвані стали не менше трьох осіб, понад 150 отримали поранення (фотогалерея)

Потужний землетрус магнітудою 6,4 стався на півдні Тайваню рано вранці в суботу, 6 лютого (близько четвертої ранку за місцевим часом, 22:00 п'ятниці за київським часом). Після першого поштовху відбулося ще п'ять. Епіцентр знаходився за 42 км на північний схід від міста Гаосюн, найважчі руйнування зафіксовані в Тайнані.

Читайте такожНа Тайвані стався потужний землетрус, є руйнування (фото, відео)

Раніше повідомлялося, що для порятунку тих, хто вижив у завалах на Тайвані влада залучила національну армію.