ООН вимагає від Туреччини приймати більше сирійських біженців

Враховуючи нещодавнє переміщення населення в провінції Алеппо, УВКБ закликає турецьку владу «забезпечити більш широкий доступ на турецьку територію для тих, хто потребує міжнародного захисту відповідно до проведеної Туреччиною довгостроковою політикою відкритого кордону», наголошується в документі, передає Росбалт.

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В УВКБ позитивно оцінюють при цьому той факт, що Анкара «продовжує надавати доступ з гуманітарних та медичним мотивів, незважаючи на все більш складну ситуацію на півночі Сирії».

Туреччина вже прийняла у себе понад 2,5 млн сирійців, нагадують в УВКБ.

З 2011 року через війну Сирію покинули близько 4,6 млн осіб. Ще 13,5 млн з приблизно 23-мільйонного населення, за оцінкою міжнародних організацій, потребують гуманітарної допомоги всередині країни.