ООН вимагає від Туреччини приймати більше сирійських біженців
Туреччина має розширити можливості для доступу сирійських біженців на турецьку територію у зв'язку з ескалацією бойових дій поблизу міста Алеппо, йдеться в заяві Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ).
Враховуючи нещодавнє переміщення населення в провінції Алеппо, УВКБ закликає турецьку владу «забезпечити більш широкий доступ на турецьку територію для тих, хто потребує міжнародного захисту відповідно до проведеної Туреччиною довгостроковою політикою відкритого кордону», наголошується в документі, передає Росбалт.
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В УВКБ позитивно оцінюють при цьому той факт, що Анкара «продовжує надавати доступ з гуманітарних та медичним мотивів, незважаючи на все більш складну ситуацію на півночі Сирії».
Туреччина вже прийняла у себе понад 2,5 млн сирійців, нагадують в УВКБ.
З 2011 року через війну Сирію покинули близько 4,6 млн осіб. Ще 13,5 млн з приблизно 23-мільйонного населення, за оцінкою міжнародних організацій, потребують гуманітарної допомоги всередині країни.