Віце-прем'єр Туреччини: Авіаудари Росії в Сирії зачіпають цивільні позиції

За його словами, з 6200 операцій ВКЗ Росії приблизно 85% були спрямовані на помірковану опозицію і цивільних, передає Trend.

«Зараз близько 200 тис. сирійців перебувають у становищі біженців. При найгіршому сценарії до Туреччини прийдуть до 600 тис. нових біженців», — сказав віце-прем'єр, передає Росбалт.

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Раніше прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу також звинуватив Росію та Іран у загибелі мирних жителів в Сирії. За словами Давутоглу, Росія, підтримуючи сирійський режим, проводить «етнічну чистку» в Сирії, в тому числі в Алеппо, який має для Туреччини особливе значення.