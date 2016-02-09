Віце-прем'єр Туреччини: Авіаудари Росії в Сирії зачіпають цивільні позиції
03:18, 09 лютого 2016Світ
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Авіаудари Росії в Сирії зачіпають цивільні позиції, заявив віце-прем'єр Туреччини Нуман Куртулмуш.
REUTERS
За його словами, з 6200 операцій ВКЗ Росії приблизно 85% були спрямовані на помірковану опозицію і цивільних, передає Trend.
«Зараз близько 200 тис. сирійців перебувають у становищі біженців. При найгіршому сценарії до Туреччини прийдуть до 600 тис. нових біженців», — сказав віце-прем'єр, передає Росбалт.
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Раніше прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу також звинуватив Росію та Іран у загибелі мирних жителів в Сирії. За словами Давутоглу, Росія, підтримуючи сирійський режим, проводить «етнічну чистку» в Сирії, в тому числі в Алеппо, який має для Туреччини особливе значення.
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