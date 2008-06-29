Що об'єднує Шумахера, Гаррісона Форда, еміра Катара, президента Молдови?

Вся еліта Європи збереться в ложі для почесних гостей на стадіоні "Ернст Хаппель" у Відні, щоб подивитися фінальний матч чемпіонату Європи з футболу Німеччина – Іспанія, який відбудеться сьогодні о 21:45 за київським часом.

Як передає РІА «Новости», за словами організаторів турніру, на матч планує прийти ціла низка керівників країн Європи. Перш за все, це король і королева Іспанії Хуан КАРЛОС і СОФІЯ, принцеса Іспанії ЄЛЕНА, а також канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ і президент Німеччини Хорст КЕЛЕР.

Окрім цього, у складі іспанської делегації прибудуть на матч прем`єр-міністр Хосе Луїс САПАТЕРО, міністр освіти і спорту Мерседес КАБРЕРА, посол Іспанії в Австрії Хуан Мануель де БАРАНДІКА, а також оперний співак з цієї країни Пласідо ДОМІНГО.

До німецької делегації увійшли також міністр економіки Міхаель ГЛОС, міністр оборони Франц-Йозеф ЮНГ, міністр закордонних справ Франц-Вальтер ШТАЙНМАЙЕР, міністр внутрішніх справ Вольфганг ШОЙБЛЕ.

З інших високопосадових гостей, які на власні очі побачать фінал Євро-2008, варто відзначити принца Монако Альберта ДРУГОГО, еміра Катару шейха Хамада бін ХАЛІФА аль ТАНІ, президента Австрії Хайнца ФІШЕРА, прем`єр-міністра Ліхтенштейну Отмара ХАСЛЕРА, прем`єр-міністра Словенії Янеза ЯНШУ, главу Європарламенту Ганса-Герта ПОТТЕРІНГА, прем`єр-міністра Чехії Мірека ТОПОЛАНЕКА, президента Молдови Володимира ВОРОНІНА.

Зі спортивної еліти на матч Іспанія - Німеччина прийдуть гонщик "Формули-1" Міхаель ШУМАХЕР, президент Міжнародного олімпійського комітету Жак РОГГЕ, а також футбольні легенди Франц БЕККЕНБАУЕР, Юрген КЛІНСМАНН, Карл-Хайнц РУММЕНІГГЕ. Природно, що на цьому поєдинку будуть глава УЕФА Мішель ПЛАТІНІ і президент ФІФА Йозеф БЛАТТЕР.

Крім того, до числа почесних гостей увійшли голлівудський актор Харрісон ФОРД і ямайський виконавець у стилі реггі ШЕГГІ.