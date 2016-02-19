Декларація саміту ЄС: вільне пересування шенгенською зоною має бути відновлено
Під час дискусій на саміті глав держав та урядів країн-членів ЄС вони дійшли згоди щодо необхідності відновлення вільного пересування в рамках шенгенської зони та посилення контролю на зовнішніх кордонах.
Головними темами сьогоднішньої дискусії стали криза з мігрантами та заходи її подолання, передає "ЄвроПравда". "Ми повинні повернутися до ситуації, коли всі члени шенгенської зони повністю застосовують Шенгенський кодекс про кордони і відмовляють у в'їзді на зовнішніх кордонах громадянам третіх країн, які не задовольняють умови в'їзду або, які не зробили заяви про надання притулку, незважаючи на те були можливість зробити це" - наголосили лідери ЄС.
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Водночас учасники саміту виступили з вимогою до Туреччини істотно обмежити потік мігрантів до ЄС. "Повне і якнайшвидше здійснення плану дій ЄС-Туреччина залишається пріоритетом для того, щоб зупинити міграційні потоки і для вирішення проблеми з мережами нелегальних перевізників людей", - йдеться у заяві.
Крім того, учасники саміту вимагають покласти край некоординованим заходам уздовж так званого балканського маршруту і практиці неконтрольованого транзиту.
Також лідери ЄС привітали рішення НАТО долучитися до розвідувальних дій в Егейському морі, які покликані виявляти нелегальних перевізників мігрантів.
Як повідомляв УНІАН, ЄС і Туреччина вирішили провести на початку березня саміт, на якому обговорюватиметься міграційна криза.