Декларація саміту ЄС: вільне пересування шенгенською зоною має бути відновлено

Головними темами сьогоднішньої дискусії стали криза з мігрантами та заходи її подолання, передає "ЄвроПравда". "Ми повинні повернутися до ситуації, коли всі члени шенгенської зони повністю застосовують Шенгенський кодекс про кордони і відмовляють у в'їзді на зовнішніх кордонах громадянам третіх країн, які не задовольняють умови в'їзду або, які не зробили заяви про надання притулку, незважаючи на те були можливість зробити це" - наголосили лідери ЄС.

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Водночас учасники саміту виступили з вимогою до Туреччини істотно обмежити потік мігрантів до ЄС. "Повне і якнайшвидше здійснення плану дій ЄС-Туреччина залишається пріоритетом для того, щоб зупинити міграційні потоки і для вирішення проблеми з мережами нелегальних перевізників людей", - йдеться у заяві.

Крім того, учасники саміту вимагають покласти край некоординованим заходам уздовж так званого балканського маршруту і практиці неконтрольованого транзиту.

Також лідери ЄС привітали рішення НАТО долучитися до розвідувальних дій в Егейському морі, які покликані виявляти нелегальних перевізників мігрантів.

Як повідомляв УНІАН, ЄС і Туреччина вирішили провести на початку березня саміт, на якому обговорюватиметься міграційна криза.